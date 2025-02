Davis dominiert bei Mavs-Debüt - und verletzt sich direkt!

Was für ein Achterbahn-Debüt für NBA -Star Anthony Davis bei den Dallas Mavericks! Der neue Leistungsträger, der im umstrittenen Trade für Luka Doncic nach Texas kam, glänzte zunächst beim ersten Auftritt im neuen Trikot - und musste dann verletzt vom Feld.

Der 31-Jährige lieferte beim 116:105-Erfolg gegen die Houston Rockets mit 26 Punkten, 16 Rebounds und sieben Assists hervorragend ab, doch im dritten Viertel griff er sich an die Leiste und verließ das Spielfeld.

NBA: Davis verletzt sich bei Mavs-Debüt

Immer wieder Verletzungen bei Davis

Davis, der Hauptakteur im Trade, der Luka Doncic nach Los Angeles schickte und eine große Protestaktion vor dem American Airlines Center am Samstag auslöste, verließ das Spiel 1:37 Minuten vor Ende des dritten Viertels.

Dabei hielt er sich die Körpermitte und begab sich in die Umkleidekabine. Davis hatte die vorherigen fünf Spiele verpasst – seine letzten drei bei den Los Angeles Lakers und die ersten beiden bei den Mavericks – aufgrund einer Bauchmuskelverletzung. „Offensichtlich habe ich immer noch mit der Bauchmuskelzerrung zu kämpfen“, meinte er jetzt nach dem erneuten Schreck.

Die Verletzung ereignete sich, als Davis versuchte, Alperen Senguns Dunk als Hilfeverteidiger zu blocken. Er ging in der Zone zu Boden und hielt sich die Körpermitte.

Davis, 31, zehnmaliger All-Star, hatte in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison bestritt er mit 76 Spielen die meisten seiner Karriere.

Mavs-GM nach Morddrohungen nicht auf seinem Platz

Die Entscheidung von Mavs-General-Manager Nico Harrison, den 25 Jahre alten Franchise-Spieler Doncic zu traden, der in der vergangenen Saison die Liga in Punkten anführte und Dallas in die NBA Finals führte, sorgte für Empörung unter den Fans.