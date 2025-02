Doncic-Trade sorgt für heftige Folgen

Anthony Davis hat in seiner Karriere schon viele Teams verstärkt, doch sein jüngster Wechsel zu den Dallas Mavericks sorgt nicht für die erhoffte Euphorie in der Stadt. Stattdessen herrschen Enttäuschung und Wut, nachdem Superstar Luka Doncic überraschend getradet wurde – nur wenige Monate, nachdem er die Mavericks in die NBA Finals geführt hatte.