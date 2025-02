NBA: Hartenstein weiter auf Erfolgskurs - Schröder muss warten

Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Maß der Dinge. Das Team des Deutschen Isaiah Hartenstein kam am Freitag auch gegen die Toronto Raptors zu einem 121:109-Sieg, es war der vierte Erfolg in Serie und bereits der 41. der Saison. Mit nur neun Niederlagen steht Oklahoma einsam an der Spitze der Western Conference, eine ähnliche Bilanz haben ligaweit nur die Cleveland Cavaliers (42:10), Spitzenreiter der Eastern Conference.

Schröder noch nicht im Einsatz

Schröders Trade zu den Pistons war in der Nacht zu Freitag offiziell geworden. Zuvor hatten die Golden State Warriors den Spielmacher nach nur sechs Wochen an Utah Jazz abgegeben, hier kam Schröder aber gar nicht erst an. Begonnen hatte er die Saison bei den Brooklyn Nets. Nächstes Spiel für die Pistons ist der Auftritt in eigener Halle am Sonntag gegen die Charlotte Hornets.