NBA: Butler-Show bei Warriors-Debüt: „Er ist ein Löwe“

SPORT1 09.02.2025 • 14:34 Uhr Jimmy Butler beeindruckt beim Warriors-Debüt - nicht nur als Scorer. Trainer Steve Kerr schwärmt schon.

Jimmy Butler hatte keinen leichten Start bei den Golden State Warriors. Ohne ein einziges Training oder das morgendliche Shootaround musste er am Samstagabend gegen die Chicago Bulls antreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Grund dafür war, dass nicht alle Spieler des Fünf-Team-Trades, der Butler zu den Warriors brachte, ihre medizinischen Untersuchungen rechtzeitig abgeschlossen hatten.

NBA: Butler brilliert im ersten Spiel für Warriors

So musste Butler mit nur drei Spielzügen, die ihm Coach Steve Kerr mit auf den Weg gab, sowie einigen neuen Begriffen auskommen. Dennoch zeigte er sofort, warum die Warriors ihn verpflichtet und ihm einen neuen Zweijahresvertrag über 111 Millionen Dollar gegeben hatten.

Butler traf 7 von 12 Würfen, zog 13 Mal an die Freiwurflinie und erzielte 25 Punkte, um den Warriors zu helfen, einen 24-Punkte-Rückstand im dritten Viertel aufzuholen und die Bulls mit 132:111 zu besiegen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Diese 25 Punkte waren die meisten, die Butler jemals in einem Debüt für ein neues Team erzielt hat, und die meisten eines Warriors-Spielers seit Kevin Durant im Jahr 2016.

Butlers Präsenz beeindruckt Kerr

Doch es war nicht nur Butlers Punktzahl, die beeindruckte. „Am meisten beeindruckt mich sein Passspiel“, sagte Kerr. „Sein Passspiel verändert alles. ... Die Fähigkeit, an die Freiwurflinie zu kommen. Und am Ende geht es darüber hinaus. Seine Präsenz auf dem Feld. Er ist ein Löwe. Er ist eine Macht.“

Selbst die viermaligen NBA-Champions Stephen Curry und Draymond Green spürten Butlers Einfluss. In den ersten zwei Vierteln sah es so aus, als würden die Warriors (26-26) zu ihrer dritten Niederlage in Folge schlafwandeln.

Die Bulls führten mit 83:59, als noch 8:30 Minuten im dritten Viertel zu spielen waren. Doch dann kam Butler an die Linie für zwei seiner elf Freiwurftreffer. Curry explodierte mit 22 Punkten in den letzten 7:54 Minuten des Viertels. Als er seinen fünften Dreier im Viertel versenkte, führten die Warriors mit 97:93 dank eines 38:10-Laufs.

{ "placeholderType": "MREC" }

Butler bringt neues Selbstbewusstsein

„Zu keinem Zeitpunkt war es so, als ob die Körpersprache nachließ“, sagte Green. „Das ist das, was man dieses Jahr gesehen hat. Wir geraten in Rückstand, und es ist, als wären wir vom Pech verfolgt. Heute war es das totale Gegenteil, weshalb wir zurückkamen. Kein Problem.“ Green meinte, dass ein Hauptgrund dafür Butlers Präsenz war.

Der sechsmalige All-Star verlieh den Warriors ein Selbstbewusstsein, das die ganze Saison über gefehlt hatte.

Auf die Frage, ob er, Curry und Kerr durch den neuen Teamkollegen ein bisschen mehr von ihrem Meisterschafts-Selbstbewusstsein gespürt hätten, antwortete Green: „Eine Million Prozent. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir Meisterschafts-Selbstbewusstsein haben. Wir haben Meisterschafts-Pedigree. Das Meisterschafts-Selbstbewusstsein versuchen wir wiederzufinden.“

Butler als Schlüsselspieler für die Warriors

Deshalb holten die Warriors Butler, der nach sechs Jahren und zwei NBA-Finalteilnahmen eine turbulente Trennung von den Miami Heat hinter sich hat. Für Butler scheint dies der beste Ort zu sein, um seine 14. Saison neu zu starten.

Die Warriors brauchen all seine Stärken, wie seine Fähigkeit, an die Linie zu kommen, eigene Würfe zu kreieren, zu dribbeln und zu passen sowie zu verteidigen. All das, was er am besten kann, ist ziemlich das „Gegenteil“ von dem, was Curry am besten kann, wie der Franchise-Spieler der Warriors anmerkte.

Während Curry 8 von 16 Dreiern traf, versuchte Butler nur einen Wurf von jenseits der Dreipunktlinie. Und während Curry achtmal an die Linie ging, traf Butler 11 von 13 Freiwürfen und hätte wahrscheinlich noch öfter an die Linie gehen können, wenn er mehr gespielt hätte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Emotionale Rückkehr nach Chicago

„Müde. Extrem müde“, sei er, sagte Butler. „Wie jemand, der einen Monat frei hatte. Nicht, dass ich einen Monat frei wollte, aber ich kam ein wenig in Schwung. Ich muss noch viel mehr Konditionstraining machen, aber ich bekomme es zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Nach Currys drittem Viertel führten Butler und Green die Warriors zu Beginn des vierten Viertels an und bauten ihre Führung auf 17 Punkte aus, bevor Curry mit etwas mehr als sieben Minuten Restzeit ins Spiel zurückkehrte.

Butler traf 3 von 4 Würfen, darunter einen zweihändigen Dunk, und lieferte 4 Treffe bei 4 Versuchen von der Linie für 10 Punkte in vier Minuten des vierten Viertels, um das Ergebnis zu besiegeln. Kerr sagte, er zähle darauf, dass Butler den Warriors helfen wird, Spiele abzuschließen, etwas, womit sie die ganze Saison über zu kämpfen hatten.

Besondere Bedeutung des Spiels

„Jeder im Kader, jeder im Trainerstab hat mir ständig gesagt, ich solle ich selbst sein“, sagte Butler. „Und es wird schon klappen.“ Er fügte hinzu: „Ich habe versucht, das zu tun, was ich für richtig hielt, und dann war es so, als ob alle mir sagten, ich solle ich selbst sein, also mach es einfach.“

Das Einzige, was bei Butler anders aussah, abgesehen von seiner Kondition, war sein Trikot. Neben dem Warriors-Trikot trägt er die Nummer 10 zu Ehren des brasilianischen Fußballstars Neymar. Und der Name auf der Rückseite seines Trikots lautet „Butler III“, ein Tribut an seinen verstorbenen Vater. Butler sagte, sein Vater sei genau vor einem Jahr gestorben.

Butler sagte, dass es zusammen mit der Tatsache, dass das Spiel am Samstag in Chicago stattfand, wo er seine ersten sechs Saisons spielte und zum Star wurde, ein passender Start für seine Karriere bei den Warriors war.