NBA: Trade-Hammer um Superstar! Auch Schröder involviert

NBA: Schröder in Trade um Superstar involviert

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der erst Mitte Dezember zu den Warriors gekommen war, wird demnach zu den Utah Jazz abgegeben, die ebenfalls in den Trade involviert sind und PJ Tucker an Miami abgeben.

Butler noch ohne NBA-Titel

Butler war in seiner Karriere bisher sechsmal All-Star und wurde 2015 zum Most Improved Player gewählt. Er wurde viermal in das All-NBA Team und fünfmal in das NBA All-Defensive Team berufen.