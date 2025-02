NBA: Dann kommt es zum Doncic-Debüt bei den Lakers

SPORT1 07.02.2025 • 06:24 Uhr Luka Doncic plant sein Lakers-Debüt am Montag gegen die Jazz. Nach erfolgreichem Training gibt es keine Rückschläge.

Luka Doncic peilt sein Debüt für die Los Angeles Lakers nach dem spektakulären Trade am Montag an, wenn das Team die Utah Jazz empfängt. Dies bestätigte eine Quelle, die mit den Plänen von Doncic vertraut ist, gegenüber ESPN am Donnerstag. Doncic, der seit dem Weihnachtstag aufgrund einer Zerrung in der linken Wade für die Dallas Mavericks ausfiel, nahm am Mittwoch nach dem Lakers-Training an einem 5-gegen-5-Trainingsspiel teil. Dabei spielte er mit der sogenannten „stay ready“-Gruppe, die aus Ersatzspielern und Trainern besteht.

„Es lief gut“, sagte Lakers-Coach JJ Redick über das Trainingsspiel, bevor sein Team die Golden State Warriors empfing. „Ich denke, sein erstes Spiel wird wahrscheinlich eher am Montag sein. Noch gibt es keine endgültige Entscheidung, aber es sieht eher nach Montag aus.“ Die Pläne von Doncic wurden zuvor von dem erfahrenen NBA-Reporter Marc Stein berichtet. Vor dem Trainingsspiel hatten Quellen ESPN mitgeteilt, dass Doncic auf ein Debüt am Samstag gegen die Indiana Pacers zusteuere, diese Pläne wurden jedoch angepasst.

Keine Rückschläge für Doncic

Redick fügte hinzu, dass es während der Trainingseinheit am Mittwoch keine Rückschläge für Doncic gegeben habe. Der 25-jährige Star absolvierte zudem am Donnerstag ein Workout und ein Krafttraining. "Alles ist gut, alles ist positiv", sagte Redick. "Und hoffentlich bekommen wir in den nächsten Tagen das Signal, dass er spielen wird. Wir alle wollen ihn im Lakers-Trikot sehen."

Los Angeles gewann sein erstes Spiel nach dem Trade, der Anthony Davis und Max Christie nach Dallas schickte, mit 122:97 gegen die L.A. Clippers am Dienstag. Doncic verfolgte das Spiel von der Bank aus in einem schwarzen Lakers-Trainingsanzug.

Vorsichtige Rückkehrplanung

Redick wurde auch gefragt, was Doncic und das Team in Betracht ziehen, um ihn für eine Rückkehr freizugeben. "In Bezug auf die Bewertung wollen wir, dass er sich sicher fühlt, wir wollen, dass unser medizinisches Team sich sicher fühlt", sagte Redick. "Wir werden hier nichts überstürzen, und wir alle erwarten das – ich weiß, die Fans erwarten das, und sicherlich unser Trainerstab und unsere Spieler erwarten das. Und ich denke, das eine, was wir alle im Hinterkopf haben, da wir uns in der letzten Woche umorientieren und neu kalibrieren mussten, ist, dass wir nicht einfach mit den Fingern schnippen können und alles sofort funktioniert."