NBA: Doncic bricht sein Schweigen! Erstes Statement nach Trade-Hammer

Luka Doncic muss überraschend seine Zelte in Dallas abbrechen und wird zu den Lakers getradet. Jetzt wendet er sich an die Mavs-Fans.

Doncic wendet sich an Dallas-Fans

„Die Liebe und Unterstützung, die ihr mir gegeben habt, ist mehr, als ich mir je hätte erträumen können. Für einen jungen Mann aus Slowenien, der zum ersten Mal in die USA kam, fühlte sich North Texas bei euch wie ein Zuhause an“, heißt es in Doncics Statement weiter.

„In guten wie in schlechten Zeiten, von Verletzungen bis zu den NBA-Finals, hat sich eure Unterstützung nie geändert. Ich danke euch nicht nur dafür, dass ihr meine Freude in unseren besten Momenten geteilt habt, sondern auch dafür, dass ihr mich aufgerichtet habt, als ich es am meisten brauchte“, schrieb Doncic, der Gerüchten zufolge Disziplin-Probleme und infolgedessen auch Konditionsdefizite hat, was Dallas an seinen Leader-Qualitäten zweifeln ließ.