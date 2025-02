NBA: Doncic-Beben macht Presse fassungslos: "Ultimative Beleidigung"

SPORT1 02.02.2025 • 17:40 Uhr Es ist einer der größten Wechsel in der Geschichte der NBA - und die Welt reagiert mit einer Mischung aus Verblüffung und Unglaube auf den Dallas-Blockbuster um Luka Doncic.

Nicht nur die NBA steht unter Schock! Der Mega-Trade rund um Luca Doncic versetzt die gesamte Sportwelt in Aufruhr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Berichten zufolge kann der slowenische Superstar der Dallas Mavericks seinen Abschied zu den Los Angeles Lakers selbst kaum glauben. Und auch aus so mancher Schlagzeile lässt sich pure Verblüffung herauslesen.

Doncic zu den Lakers? Die Presse überschlägt sich

SPORT1 hat die Reaktionen zu dem Blockbuster, der unter auch einen Wechsel von Anthony Davis nach Dallas beinhaltet, zusammengefasst.

The Athletic: „Ja, es ist wahr. Ein Deal so schockierend, dass viele angenommen haben, er ist fake.“

{ "placeholderType": "MREC" }

The Dallas Morning News: „Albtraum-Szenario: Bei Luka Doncics Wechsel zu den Lakers sollte es Mavericks-Fans schlecht werden. Mavs GM Nico Harrison ist nach dem spät-nächtlichen Wechsel des Superstars Erklärungen schuldig.“

„Wie sehr die Mavs Luka hassen müssen ...“

ESPN: „Ein Blockbuster-Deal, der die Kräfteverhältnisse in der Western Conference auf Jahre beeinflussen dürfte. Lakers-Superstar LeBron erfuhr von dem Deal, als er mit seiner Familie zum Abendessen ausging.“

Brian Windhorst (ESPN-Insider): „Mir hat ein aktueller NBA-All-Star geschrieben und gesagt: ‚Ist dir klar, wie sehr die Mavs Luka hassen müssen?‚ An Lukas Stelle ist das für mich die ultimative Beleidigung. Es ist unmöglich, dass jemand 350 Millionen Dollar ablehnt. Was sie also im Grunde sagen, ist: ‚Wir denken, du bist das Geld nicht wert‘. Es ist schockierend.“

Sports Illustrated: „Die Mavericks und die Lakers tauschen Luka Doncic und Anthony Davis in atemberaubenden Nacht-Wechsel. Sie haben eine absolute Sensation mitten in der Nacht vollbracht. Die NBA-Welt ist in Unglaube.“

{ "placeholderType": "MREC" }

nba.com: "Die NBA-Welt reagiert auf den schockierenden Transfer von Luka Doncic zu den Lakers. Die Fans der Basketballer fragten sich, ob es sich um einen viralen Scherz handelte, als bekannt wurde, dass Luka Doncic nach L.A. wechselt."

yahoo!sports: „Blockbuster im Westen! Lakers traden AD für Luka Doncic in einem schockierenden Deal. Die Lakers schlagen die New York Nicks am Samstag und machen dann einen der schockierendsten Deals der NBA-Geschichte.“

„Den Deal als Blockbuster zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung“

Sportsnet: „Ist der Lakers-Mavs-Wechsel der größte in der Geschichte des Sports? Ja, den Deal vom Samstagabend als Blockbuster zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Nachricht fragten sich die Leute, ob es sich bei dem Tausch um den größten Deal der Sportgeschichte handelt - natürlich hat ein anderes Team aus Los Angeles vor 37 Jahren einen Deal für einen Mann namens Wayne Gretzky abgeschlossen.“

sbnation: „Die NBA-Spieler waren genauso schockiert wie der Rest von uns über den Tausch von Anthony Davis gegen Luka Doncic. Man kann mit Sicherheit sagen, dass fast niemand in der NBA damit gerechnet hat, dass die Lakers und die Mavericks am Samstagabend Stars tauschen würden.“

Sportingnews: „Durch den Deal wird Doncic mit LeBron James gepaart. Los Angeles erhält damit nicht nur einen Superstar, der an der Seite seines Franchise-Stars spielt, sondern auch einen Spieler, um den man nach James' Rücktritt bauen kann.“

„Erdbeben in der NBA“

Marca: „Erdbeben in der NBA: Doncic geht zu den Lakers mit Lebron!

{ "placeholderType": "MREC" }

As: „Die NBA ist kreischend zum Stillstand gekommen. Mitten in der Kaskade der Spiele, vor der All-Star-Pause und knapp eine Woche vor Schließung des Transferfensters, ist die Welt stehen geblieben. Zwischen Ungläubigkeit, Verwunderung, Fassungslosigkeit und dem Aroma eines Generationswechsels, das die Kleidung durchdringt, wurde gerade einer der wichtigsten Transfers dieses Jahrhunderts vollzogen.“

„Der größte Löser der NBA“

Daily Mail: „Der größte Loser der NBA. Die Insider-Story zu Luka Doncics atemberaubendem Mavericks-Lakers-Tausch: ‚Ungesunde Entscheidungen' kosten ihn $345 Mio. Vertragsverlängerung ... und LeBron James ist wütend über die Behauptung, er habe Anthony Davis zum Wechsel nach LA gezwungen."

L’Equipe: „Gigantischer Donnerschlag in der NBA: Als der unvermeidliche Shams Charania die Nachricht verbreitete, dachten die Anhänger und Fans, es handele sich um einen Scherz. ‚Ja, das ist wahr', musste der ESPN-Insider klarstellen. Luka Doncic, der Superstar unter den Point Guards, wird bei den Los Angeles Lakers mit LeBron James, seinem Kindheitsidol, zusammenarbeiten. Der Slowene kommt über einen Tausch, und Anthony Davis, 2020 Meister mit den Lila-Goldenen, wird die umgekehrte Reise nach Texas antreten. Ein NBA-weites Erdbeben."

RMC Sport: „Erdbeben in der NBA: Eine XXL-Operation, die die NBA in Flammen stecken wird.“