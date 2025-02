NBA: Doncic dominiert erstmals für die Lakers

In seinem vierten Spiel nach dem Wechsel aus Dallas kommt der Slowene in Schwung, sieht aber dennoch "Platz für eine Steigerung".

"Langsam fühle ich mich wieder wie ich selbst, daher habe ich das ganze Spiel über gelacht", sagte Doncic bei ESPN. Neben dem Point Guard, dessen Trade von den Dallas Mavericks für großes Aufsehen in der Liga gesorgt hatte, überzeugten in Denver auch LeBron James (25 Punkte), Austin Reaves (23) und Rui Hachimura (21).

Noch vor Doncics Glanzleistung hatte sich Mavericks-Ikone Dirk Nowitzki erstmals ausführlich zum Wechsel seines früheren Teamkollegen geäußert. "Natürlich war ich ein bisschen enttäuscht und traurig für ihn. Ich glaube, er hat das nicht kommen sehen", sagte Nowitzki am Freitag in der Radioshow 96.7 The Ticket zum Trade des Superstars, der besonders bei den Fans in Dallas auf Unverständnis und Ärger gestoßen war.