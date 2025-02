Nowitzki über Doncic-Trade: "War genauso überrascht und schockiert wie alle anderen"

Basketball-Legende Dirk Nowitzki zeigte sich schockiert über den spektakulären Trade, der Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers schickte. „Ich denke, ich war genauso überrascht und schockiert wie alle anderen“, sagte Nowitzki im Interview mit 96.7 The Ticket in Dallas. „Ich konnte es wirklich nicht glauben.“

Unterstützung für Doncic

Nowitzki, der mit Doncic nach dem Deal in Kontakt stand, teilte seine Gedanken über die Situation: „Natürlich war ich ein wenig enttäuscht und traurig für ihn. Ich denke, er hat das offensichtlich nicht kommen sehen.“ Doncic lud Nowitzki zu seinem ersten Spiel in Los Angeles ein, woraufhin der Deutsche erklärte: „Ich fühlte mich verpflichtet, ihn zu unterstützen. Er war ziemlich niedergeschlagen und enttäuscht darüber, wie es ablief, und ich wollte für ihn und seine Familie da sein.“

Karriereverlauf von Doncic und Nowitzki

Luka Doncic, der seine NBA-Karriere in der Saison 2018/19 begann, was zufällig Nowitzkis letzte Saison in seiner 21-jährigen Karriere bei den Mavericks war, hat sich schnell als einer der Top-Spieler der Liga etabliert. Nowitzki, 46, war NBA-MVP der Saison 2006/07 und 14-maliger All-Star. Er erzielte im Schnitt 20,7 Punkte, 7,5 Rebounds und 2,4 Assists in 1.522 Spielen für Dallas. Doncic hingegen kommt auf durchschnittlich 28,5 Punkte, 8,6 Rebounds und 8,2 Assists in 425 Spielen.