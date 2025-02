NBA: Nächster Schock für Fans der Dallas Mavericks

Die Dallas Mavericks müssen kurz nach dem völlig überraschenden Trade von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers einen herben Rückschlag verkraften. Center Daniel Gafford wird aufgrund einer schweren Verletzung des Innenbandes (MCL) im rechten Knie mindestens sechs Wochen pausieren müssen. Dies berichteten Quellen gegenüber ESPN am Donnerstagabend. Gafford zog sich die Verletzung während der Niederlage gegen die Sacramento Kings am Montag zu. Am darauffolgenden Tag gab das Team bekannt, dass er in zwei Wochen erneut untersucht werden soll.