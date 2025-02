NBA: Neuer Center für Doncic - Lakers holen Alex Len

Luka Doncic bekommt einen neuen Big Man an die Seite gestellt. Alex Len wechselt zu den Los Angeles Lakers und verstärkt den dünn besetzten Center-Posten.

Die Los Angeles Lakers haben überraschend den Free Agent Alex Len verpflichtet. Die Lakers bestätigten den Deal in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Damit bekommt Luka Doncic, der kürzlich von den Dallas Mavericks nach Los Angeles getradet wurde , einen neuen Center an die Seite gestellt. In besagtem Trade verließ Center Anthony Davies die Lakers und wechselte nach Dallas, daher war die Position dünn besetzt.

Um Platz im Kader für Len zu schaffen, entlassen die Lakers Christian Wood. Wood hat in dieser Saison noch kein Spiel bestritten, da er sich von einer Knieoperation in der Offseason erholt. Len wird neben Jaxson Hayes als weiterer Center agieren.

Interessanterweise war Len erst kürzlich Teil eines Dreiteam-Trades, bei dem er von den Sacramento Kings zu den Washington Wizards wechselte. Im Zentrum dieses Deals stand der Transfer von Marcus Smart von den Memphis Grizzlies zu den Wizards. In dieser Saison bestritt Len 36 Spiele für die Kings, in denen er durchschnittlich 1,4 Punkte und 1,8 Rebounds in 7,2 Minuten Spielzeit erzielte.