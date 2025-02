New Yorker Legende Al Trautwig mit 68 Jahren verstorben

SPORT1 25.02.2025 • 09:17 Uhr Al Trautwig, legendärer New Yorker Sportjournalist, stirbt mit 68. Er prägt während seiner Laufbahn Knicks, Rangers, Yankees und 16 Olympische Spiele.

Al Trautwig, eine der bekanntesten Stimmen im New Yorker Sport und über drei Jahrzehnte fester Bestandteil zahlreicher internationaler Sportveranstaltungen, ist im Alter von 68 Jahren verstorben.

Sein Sohn Alex bestätigte gegenüber der Associated Press, dass Trautwig am Sonntag in seinem Haus auf Long Island an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb.

Ein Leben für den Sport

Trautwig war ein unverzichtbarer Teil der Vor- und Nachberichterstattung von MSG zu den NBA-Knicks, den NHL-Rangers und den Yankees der Major League Baseball. Darüber hinaus begleitete er 16 Olympische Spiele, das Indianapolis 500, die Tour de France und das US Open Tennisturnier. Seine herausragende Arbeit wurde mit vier nationalen Emmy Awards und mehr als 30 Auszeichnungen in New York gewürdigt.

„Al war über 30 Jahre lang eine feste Größe in der Berichterstattung von MSG Networks über die Knicks, Rangers und Yankees, und seine Leidenschaft für die Teams, die er begleitete, war unverkennbar“, erklärte MSG in einer Stellungnahme. „Er hinterlässt eines der großen Vermächtnisse in der Geschichte des New Yorker Sportjournalismus. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Al’s Familie und Freunden.“

Eine Stimme, die Spiele größer machte

Für viele Fans, die in New York Spiele im Fernsehen verfolgten, war Trautwigs Stimme oft die erste, die sie hörten. Mit einem natürlichen Erzähltalent verlieh er großen Spielen im Madison Square Garden oder Yankee Stadium noch mehr Bedeutung, ohne dabei jemals die Stimme erheben zu müssen.

MSG Networks Studioanalyst Alan Hahn, der Trautwig als Freund, Mentor und wichtige Unterstützung in seiner Karriere bezeichnete, sagte über den erfahrenen Sportmoderator: „Er war ein begabter Gastgeber, der wusste, wie man jedes Spiel zu einem Ereignis macht, das man nicht verpassen möchte.“