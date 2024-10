Eine Legende kehrt zu den New York Knicks zurück

Patrick Ewing kehrt als Basketball-Botschafter zu den New York Knicks zurück und wird dort eng mit Coach Thibodeau zusammenarbeiten.

Patrick Ewing, der Allzeit-Topscorer der New York Knicks, wird laut ESPN als Basketball-Botschafter zur Franchise zurückkehren. In dieser Rolle wird Ewing direkt mit Knicks-Coach Tom Thibodeau und der Teamleitung zusammenarbeiten.

Der Hall of Fame-Center, der 1985 als Nummer-1-Pick von den Knicks ausgewählt wurde, war über eineinhalb Jahrzehnte das Fundament des New Yorker Teams. Die letzten beiden NBA-Finalteilnahmen (1994, 1999) fielen in Ewings Ära.