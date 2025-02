Trainer-Ikone Popovich in dieser Saison nicht mehr auf der Bank

Gregg Popovich fällt in der NBA weiter aus. Der Trainer von San Antonio erholt sich von seinem Schlaganfall und hofft auf eine Zukunft in der NBA.

Trainerikone Gregg Popovich wird den San Antonio Spurs nach seinem leichten Schlaganfall noch länger fehlen. An ein Ende seiner Karriere in der Basketball-Profiliga NBA denkt der 76-Jährige aber nicht. „Ich habe entschieden, in dieser Saison nicht auf die Bank zurückzukehren“, ließ Popovich am Donnerstag über die Franchise mitteilen: „Ich werde mich weiterhin auf meine Gesundheit konzentrieren und hoffe, in Zukunft als Coach zurückkehren zu können.“