Thema NBA für Theis "nicht komplett abgeschlossen"

Theis hatte Anfang der vergangenen Woche beim EuroLeague-Klub unterschrieben, dabei hätte es für den Basketballprofi durchaus die Chance gegeben, in Nordamerika zu blieben. "Ich hatte ein paar Möglichkeiten, eine war mit den New York Knicks", so Theis, aber dies sei nicht infrage gekommen: "Ich hätte mich da auf die Bank setzen können, aber dann wäre ich im Sommer in der gleichen Situation gewesen." Der Vertrag des "Big Man" lief bis Saisonende.