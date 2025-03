Nowitzki: "Ich war so geschockt, dass ich alles stehen und liegen ließ"

Dirk Nowitzki hat den Trade von Luka Doncic zunächst für einen Fake gehalten. Die deutsche Basketball-Legende war zum Zeitpunkt der Meldung auf den Malediven und packte gerade seine Koffer, als er davon erfuhr. „Ich war so geschockt, dass ich alles stehen und liegen ließ. Eigentlich wollte ich mit meiner Familie essen gehen, aber dann saß ich erst einmal eine Stunde in meinem Zimmer“, sagte er im Podcast 41campus .

Erst eine weitere Stunde später, als sich die Nachricht als wahr herausstellte, habe Nowitzki realisiert, was passiert war. Also griff der 46-Jährige, der in seiner letzten Saison bei den Dallas Mavericks noch mit dem Slowenen zusammengespielt hatte, zum Handy und schrieb seinem ehemaligen Teamkollegen. „Er hat zunächst nicht geantwortet“, so Nowitzki weiter. „Er war sehr emotional und hat es nicht kommen sehen.“