NBA: Entwarnung nach "medizinischem Zwischenfall" bei Trainer-Ikone

NBA-Trainerikone Gregg Popovich musste am vergangenen Dienstag nach einem medizinischen Zwischenfall in einem Restaurant in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie ESPN berichtete, ist der 76 Jahre alte Erfolgscoach der San Antonio Spurs, der im Vorjahr einen Schlaganfall erlitten hatte , mittlerweile wieder zu Hause und „wohlauf“.

Popovich fehlt den Spurs seit seinem Schlaganfall am 2. November. Assistent Mitch Johnson betreute das Team, das als 13. der Western Conference die Playoffs verpasste, in Popovichs Abwesenheit als Interimstrainer.

Popovich will sich auf seine Gesundheit konzentrieren

Popovich betreut die Spurs bereits seit 1996, kein anderer Coach blieb so lange bei einem Team. Er führte San Antonio zu fünf Meisterschaften (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014), mit 1412 Siegen in der Hauptrunde und 170 Siegen in den Playoffs führt er zudem die ewige Bestenliste der NBA-Trainer an. Mit den USA feierte er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille.