Klare Pleite in Memphis: Mavericks verpassen Play-offs

SPORT1 19.04.2025 • 06:15 Uhr Die turbulente Saison der Mavs endet bitter. Dallas verliert gegen Memphis deutlich. Zudem verletzt sich Superstar Anthony Davis erneut. Neben den Grizzlies zieht Miami in die K.o.-Runde ein.

Die Dallas Mavericks haben die Playoffs in der NBA verpasst. Der Vizemeister des Vorjahres unterlag im entscheidenden Play-In-Duell bei den Memphis Grizzlies deutlich 106:120 und verabschiedete sich damit aus einer Saison zum Vergessen.

Die Grizzlies treffen damit in der ersten Runde der Western Conference auf Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein, das Team mit der besten Hauptrunden-Bilanz.

Im Winter hatte der völlig überraschende Trade von Superstar Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers für große Empörung unter den Mavericks-Fans gesorgt, hinzu kam eine Unzahl an Verletzungen. Unter anderem musste Kyrie Irving seine Saison wegen eines Kreuzbandrisses beenden. Auch der im Zuge des Doncic-Trades nach Dallas gewechselte Anthony Davis fiel länger aus.

NBA: Davis muss erneut verletzt raus

Der erneut sichtlich angeschlagene Davis zeigte zwar gegen Memphis eine Top-Leistung und kam auf 40 Punkte, erhielt aber kaum Unterstützung.

Zu allem Überfluss musste Davis im vierten Viertel dann erneut mit einer Verletzung ausgewechselt werden. Der 32-Jährige war zuvor schon einmal vom Feld gehumpelt, hatte anschließend aber noch einmal alles versucht, um seinem Team zu helfen.

Knapp acht Minuten vor dem Ende verließ er dann aber endgültig das Feld. Davis soll sich eine Verletzung in der rechten Wade zugezogen haben. Sein Team lag zu diesem Zeitpunkt mit 88:103 zurück.

Neben dem Big Man überzeugte nur der vor der Saison von den Golden State Warriors gekommene Routinier Klay Thompson (18 Punkte). Dallas, das 2023/24 erst im Finale gegen die Boston Celtics verloren hatte (1:4), war in der ersten Play-in-Runde durch ein 120:106 gegen die Sacramento Kings im Rennen geblieben.

Memphis, das schon anfangs des zweiten Viertels mit 25 Punkten vorne lag, glänzte mit einer sehr konzentrierten Leistung, das Top-Trio Jaren Jackson Jr. (24 Punkte), Ja Morant und Desmond Bane (je 22) hatten die Mavericks zu selten im Griff.

Miami schockt auch Atlanta und schreibt NBA-Geschichte

Zuvor hatte Miami Heat durch ein 123:114 gegen die Atlanta Hawks den Einzug in die K.o.-Runde geschafft. Das Team aus Florida trifft im Osten in Runde eins auf die topgesetzten Cleveland Cavaliers.

Miami schrieb durch den Erfolg NBA-Geschichte. Die Heat sind das erste Team, dass sich als Zehntplatzierter noch aus dem Play-In in die Playoffs spielte. Zuvor gelange es noch keinem Team beide Spiele in der Vorschlussrunde auswärts zu gewinnen und noch in die Playoffs einzuziehen.

Überragender Spieler bei Miami war erneut Tyler Herro, der 30 Punkte erzielte. Zum Helden in der Verlängerung wurde aber Davion Mitchel, der in der Verlängerung gleich drei Dreier traf und damit einen persönlichen Rekord an getroffenen Dreipunkte-Würfen in einem Viertel aufstellte, und das, obwohl die Verlängerung nur fünf Minuten statt zwölf Minuten dauert. Mitchel hatte zudem im gesamten Spiel zuvor nur sieben Punkte erzielt. In der Verlängerung waren es dann neun Punkte.

Die ersten Playoff-Spiele stehen am Samstagabend an. Unter anderem tritt der deutsche Weltmeister Dennis Schröder mit den Detroit Pistons bei den New York Knicks an.

