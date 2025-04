NBA: Doncic enthüllt Wutausbruch: "Als wäre mein Herz gebrochen"

Luka Doncic zeigt sich enttäuscht über den Trade zu den Los Angeles Lakers. Der Slowene gibt emotionale Einblicke in seine Gefühlswelt und enthüllt einen Wutausbruch.

Wie der Slowene erklärte, habe er zwar die Rechtfertigungen von Harrison für den Trade gehört, sei darüber allerdings schwer enttäuscht, nachdem er die ersten sechseinhalb Jahre seiner Karriere in Dallas verbracht hatte.

„Es ist einfach traurig, wie er jetzt redet“, führte Doncic in einem Interview mit ESPN -Journalistin Malika Andrews aus, das am Freitag ausgestrahlt wurde. „Ich habe nie etwas Schlechtes über ihn gesagt und möchte einfach weitermachen. Die Fans und meine ehemaligen Teamkollegen werde ich immer im Herzen behalten. Es ist Zeit für mich, weiterzuziehen.“

Doncic zerstörte Handy aus Wut über Trade

„Ich war tatsächlich im Bett“, berichtete Doncic vom Moment, als er die Nachricht über seinen Trade hörte. „Mein Fernseher funktionierte nicht, also war ich am iPad und schaute einen Film, bevor ich schlafen gehen wollte. Das Erste, was ich sagte, wahrscheinlich dreimal, war: ‚Ist das ein Aprilscherz?‘“