NBA-Playoffs: Zeitplan, Deutsche, Free-TV - Alle Infos im Überblick

SPORT1 16.04.2025 • 09:36 Uhr Am Samstag beginnen die NBA-Playoffs. Einige Deutsche sind dabei, für die deutschen Basketball-Fans gibt es Spiele im Free-TV. Alle Infos im Überblick.

In der NBA steht die heiße Saisonphase an. Am 19. April beginnen die Playoffs, zuvor werden noch die letzten acht Plätze in den Play-Ins ausgespielt. Dort gelang den Orlando Magic um Franz Wagner bereits der Einzug in die Meisterrunde.

Sind die Playoffs im Free-TV zu sehen? Wer sind die Favoriten? Welche Deutschen sind dabei? SPORT1 hat alle Infos zu den NBA-Playoffs im Überblick.

NBA-Playoffs gibt es im Free-TV

Für NBA-Fans in Deutschland gibt es gute Nachrichten. Pro7 Maxx wird jeweils am Wochenende ausgewählte Playoff-Partien live im Free-TV zeigen. Dazu überträgt DAZN in den ersten beiden Runden jeweils ein Spiel pro Nacht und ab den Conference Finals alle Partien LIVE - dazu gehören natürlich alle Spiele der NBA Finals.

Neben einem DAZN-Abo besteht auch die Möglichkeit, sich den NBA League Pass zu gönnen, damit kann man alle Playoff-Partien live und on-demand im Stream schauen.

Der Zeitplan der NBA-Playoffs: Wann stehen die Finals an?

Am Samstag (19. April) startet die erste Playoff-Runde. Alle Runden werden im Modus „Best-of-Seven“ gespielt, das heißt, die Teams benötigen vier Siege zum Weiterkommen. Ab 5. Mai bestreiten die Sieger der ersten Runde die Conference Semifinals, ab 20. Mai beginnen dann die Conference Finals, wo die Finals-Teilnehmer ermittelt werden.

Die NBA-Finals werden zwischen 5. und 22. Juni ausgespielt. Titelverteidiger sind die Boston Celtics, die in der Eastern Conference als Zweiter hinter den Cleveland Cavaliers in die Playoffs. Im Westen sind die Oklahoma City Thunder an eins gesetzt, die Los Angeles Lakers um Luka Doncic und LeBron James gehen im Westen als Nummer drei ins Rennen.

Celtics, Nuggets, OKC favorisiert - Lakers im Fokus

Neben den Celtics mit dem Super-Duo Jaylen Brown und Jayson Tatum sind im Osten die Cavaliers als bestes Team der regulären Saison der Topfavorit. Auf Franz Wagner und Tristan da Silva - Mo Wagner fehlt mit Kreuzbandriss - warten in der ersten Runde direkt die Celtics. Damit sind die Magic krasser Außenseiter.

Im Westen gibt es noch mehr Titelanwärter. OKC und die Denver Nuggets mit den MVP-Kandidaten Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic wollen in die Finals, das gilt aber auch für die L.A. Lakers, die nach dem Mega-Trade für Luka Doncic ihrem Megastar LeBron James noch eine Titelchance geben wollen. Sie treffen in Runde eins auf die Minnesota Timberwolves.

Welche Deutschen kämpfen um den NBA-Titel?

Neben den Orlando Magic sind weitere Deutsche im Einsatz. Isaiah Hartenstein spielt an Gilgeous-Alexanders Seite bei den Thunder. Weltmeister Dennis Schröder geht mit den Detroit Pistons als Nummer sechs im Osten gegen die New York Knicks - bei denen Rookie Ariel Hukporti zum Kader gehört - in die Playoffs.