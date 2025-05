NBA: Bitterer Dämpfer für Hartenstein und OKC

In etwas mehr als 25 Minuten Spielzeit traf Hartenstein alle vier seiner Würfe, erzielte insgesamt acht Punkte und kam auf sechs Rebounds. An der Niederlage änderte das jedoch nichts mehr. Die Entscheidung fällt nun in Spiel sieben, das in der Nacht zu Montag (MEZ) erneut in Oklahoma stattfindet. Mit den Minnesota Timberwolves steht der mögliche Halbfinalgegner bereits fest. Diese gewannen die Serie gegen die Golden State Warriors mit 4:1.