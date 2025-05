NBA: Fan mit Müll beworfen - Haliburton reagiert mit toller Geste

Ein Pacers-Fan aus New York wird mit Müll beworfen - Indiana-Star Tyrese Haliburton reagiert mit einer besonderen Geste.

Starke Aktion von Top-Star Tyrese Haliburton von den Indiana Pacers. Nachdem ein Fan in New York mit Müll beworfen wurde, wer er ein Haliburton-Trikot trug, hat der Guard der Pacers mit einer besonderen Geste reagiert.

Feuerwehrmann Perez lebt zwar in New York, war aber schon immer ein Pacers-Fan. Nachdem die New York Knicks die Playoff-Serie gegen Titelverteidiger Boston Celtics gewonnen hatten, feierten Fans auf den Straßen.