Milliarden-Deal: Was sich für die Lakers nun ändert

Lakers-Legende begeistert von Walter

In den nordamerikanischen Top-Ligen können Besitzerwechsel durchaus für Sorgenfalten bei Fans sorgen, in Los Angeles ist derzeit allerdings das Gegenteil der Fall. Klub-Ikone Magic Johnson ist völlig begeistert.

„Ich bin so glücklich und aufgeregt für alle Lakers-Fans auf der Welt“, schrieb Johnson auf X . Der Hall-of-Famer, der fünf NBA-Titel im lila-gelben Trikot gewann, hob Walter förmlich in den Himmel.

Buss behält die Kontrolle

Zugleich lobte er Präsidentin Jeanie Buss, deren Familie seit 1979 die Kontrolle über die Franchise hat. Buss habe einen „beeindruckenden Deal“ abgeschlossen und - viel wichtiger - an „die richtige Person“ verkauft.

Als neutrale Analyse der Dinge kann Johnsons Lobeshymne über den Verkauf an Walter übrigens eher nicht bewertet werden. Die beiden sind Partner. Johnson war ein Teil der Investoren-Gruppe um Walter, die sich vor 13 Jahren bei den Dodgers einkaufte.

Walter bei Lakers wie Boehly bei Chelsea?

Damals übrigens auch dabei: Ein gewisser Todd Boehly. Gemeinsam mit diesem hatte sich Walter 2021 erste Anteile an den Lakers gekauft, ein Jahr später übernahm Boehly dann den englischen Fußball-Giganten FC Chelsea. Auch dort ist Walter involviert.

In der Fußballwelt sorgte Boehly schnell für Aufsehen. Transferausgaben wie im Kaufrausch, Spielerverträge mit unglaublichen Laufzeiten. Der Geldbeutel sitzt locker - genau wie bei Walter, der als Chef der Investment-Firma Guggenheim Partners ein Vermögen von 325 Milliarden Dollar verwaltet.

Brechen wieder goldene Zeiten für Lakers an?

Nun, da Walter wohl auch für die Lakers lieber ein paar Dollar zu viel ausgeben wird, könnten für den 17-maligen Meister neue goldene Zeiten anbrechen. James soll in der neuen Saison rund 52,6 Millionen Dollar kassieren, Doncic 46 Millionen, der Würzburger Maxi Kleber immerhin noch elf.

Was Lakers-Fans ebenso erfreuen sollte. In einem seiner seltenen Interviews sagte Walter, dass er lieber im Hintergrund bleibe und die Führung der Teams Leuten überlasse, die mehr Ahnung davon hätten als er. Das passt schon mal dazu, dass Jeanie Buss in ihrer Rolle als „Team-Governor“ bleibt.