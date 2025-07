Illegales Glücksspiel? Ex-NBA-Star Arenas verhaftet

Darum wurde Ex-NBA-Star Arenas verhaftet

Bei der Vorladung vor dem Bundesgericht in Los Angeles am Mittwoch plädierte er auf nicht schuldig, gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar wurde Arenas freigelassen. Am 23. September findet der Gerichtstermin statt.

Waffen-Eklat um Arenas

Arenas ist ein dreimaliger All Star in der NBA, dort spielte er zuletzt 2012 für die Memphis Grizzlies. Ab Dezember 2009 beschäftigte er schon einmal die Justiz: Arenas war damals in einen Vorfall mit Wizards-Teamkollege Javaris Crittenton verwickelt, bei dem beide Waffen in die Umkleidekabine brachten. Nach Angaben von Arenas hatte sich der Streit aus einem Kartenspiel entwickelt.