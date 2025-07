NBA: Superstar-Rückkehr von Lillard perfekt - Emotionale Worte

Statistiken unterstreichen Franchise-Legendenstatus

Der sechste Pick des Drafts 2012 hält in Portland bereits die Rekorde für die meisten Punkte (19.376) und meiste Dreier (2.387) und ist einer von nur sieben Spielern mit einem 70-Punkte-Spiel (71 gegen Houston 2023). In der vergangenen Saison legte Lillard 24,9 Zähler und 7,1 Assists auf, verpasste jedoch 24 Partien. Trotzdem wählten ihn die Coaches erneut ins All-Star-Game - zum neunten Mal.

Während seiner elf Jahre in Oregon führte er die Blazers zu vier Playoff-Seriensiegen und einmal, 2019, in die Western Conference Finals. Anschließend suchte er per Trade nach Milwaukee den erhofften Weg zum Titel an der Seite von Giannis Antetokounmpo - ein Experiment, das nach der schweren Verletzung früh endete.