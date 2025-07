"Ring oder nichts": Lonzo Ball hat mit den Cavaliers große Pläne

SPORT1 08.07.2025 • 10:36 Uhr Lonzo Ball wechselt zu den Cavaliers, endlich wieder fit nach seiner schweren Knieverletzung. Er sieht Chancen im Team und will zum ersten Mal in den Playoffs spielen.

Lonzo Ball muss sich zum ersten Mal seit einigen Saisons keine Sorgen um die Rehabilitation einer Knieverletzung machen. Stattdessen nutzt der erfahrene Guard die Offseason, um sich bei seinem neuen Team einzuleben.

Am Montag traf Ball im Trainingskomplex der Cleveland Cavaliers auf das medizinische Personal und die Trainer, nachdem sein Trade von den Chicago Bulls für Forward Isaac Okoro am Sonntag abgeschlossen wurde.

Trade von Chicago nach Cleveland

Chicago und Cleveland hatten sich bereits am 28. Juni auf den Trade geeinigt, doch offiziell wurde er erst zu Beginn des neuen Ligajahres am Sonntag. „Ich denke, es ist eine großartige Situation für meinen Spielstil“, sagte Ball.

„Don (Donovan Mitchell, Anm. d. Red.) gehört zu den besten Spielern, die wir in der Liga haben. Und sie haben zwei Bigs, die mobil sind, Pick-and-Rolls setzen und zum Korb gelangen können. Und dann auch in der Verteidigung switchen.“ Ball ist überzeugt, dass das Team sowohl offensiv als auch defensiv vielfältige Möglichkeiten hat.

Ball von Verletzungsproblemen geplagt

In der vergangenen Saison erzielte Ball durchschnittlich 7,6 Punkte, 3,4 Rebounds und 3,3 Assists in 35 Spielen, nachdem er die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 wegen einer Verletzung am linken Knie verpasst hatte.

Der 27-Jährige unterzog sich im März 2023 einer Meniskus- und Knorpeltransplantation, nachdem zwei vorherige Operationen die Verletzung aus seiner ersten Saison in Chicago 2021/22 nicht beheben konnten.

Die letzten zwei Monate der Saison verpasste er aufgrund einer verstauchten rechten Hand, zeigte sich jedoch ermutigt über die Belastbarkeit seines Knies.

„Nach den Spielen wusste ich nicht wirklich, was ich erwarten sollte. Aber, wissen Sie, als ich im Preseason-Spiel gegen Minnesota zurückkam, war ich überrascht, dass ich mich so gut bewegen konnte“, sagte Ball. „Ich habe das Gefühl, dass ich im Laufe des Jahres besser geworden bin. Leider musste ich mich mit meinem Handgelenk auseinandersetzen, aber was mein Knie betrifft, war es ziemlich gut.“

Ball sehnt Playoff-Debüt herbei

Ball, der 2017 von den Los Angeles Lakers als zweiter Pick im Draft ausgewählt wurde, hat noch ein Jahr Vertrag mit einer Teamoption für die Saison 2026/27. Cleveland hatte Bedarf auf der Point-Guard-Position. Starter Darius Garland wird voraussichtlich den Beginn der regulären Saison verpassen, nachdem er sich letzten Monat einer Operation am linken großen Zeh unterzogen hat.

Die Cavaliers hatten mit 64-18 die zweitbeste Bilanz in der NBA, wurden jedoch in den Eastern Conference Halbfinals von den Indiana Pacers in fünf Spielen ausgeschaltet.