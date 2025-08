NBA: Mega-Vertrag! Doncic klärt Zukunft

SPORT1 02.08.2025 • 19:40 Uhr Luka Doncic unterschreibt einen neuen Mega-Vertrag. Der Slowene klärt kurz vor dem EM seine Zukunft.

Die Los Angeles Lakers haben Luka Doncic langfristig gebunden. Der Slowene einigte sich kurz vor seiner Teilnahme bei der EM auf eine neue Drei-Jahres-Verlängerung über 165 Millionen Dollar. Er besitzt eine Spieleroption für 2028. Damit verzichtet der 25-Jährige auf seine ursprüngliche Ausstiegsoption für 2026/27 und bleibt mindestens bis 2028 im Purple-and-Gold. Dank der Option könnte Doncic anschließend für bis zu fünf Jahre und 417 Millionen Dollar neu unterschreiben - 35 Prozent des dann gültigen Salary Caps.

„Ich bin der Lakers-Organisation, meinen Mitspielern und den Fans unglaublich dankbar“, erklärte Doncic in einer Pressemitteilung. „Ich glaube fest an das, was wir hier aufbauen und werde alles geben, um eine weitere Championship nach Los Angeles zu holen. Das ist erst der Anfang.“

Doncic verlängert in Los Angeles

General Manager Rob Pelinka nannte den fünfmaligen All-NBA-First-Teamer „einen der herausragenden Spieler unserer Zeit. Luka ist ein Killer auf dem Court und gleichzeitig äußerst großzügig in der Community. Er wird unsere Franchise zu weiteren Titeln führen.“

Erst vor sechs Monaten hatten die Lakers den Superstar per Trade von den Dallas Mavericks für Anthony Davis losgeeist - eine der aufsehenerregendsten Transaktionen der jüngeren NBA-Geschichte. Besitzerin Jeanie Buss und Neu-Investor Mark Walter bauten seitdem ein enges Verhältnis zum Superstar sowie zu dessen Agenten Bill Duffy auf. Der neue Vertrag kompensiert finanziell den Schaden, der Doncic durch den Trade entstanden ist. Denn bei den Mavs hätten ihm 315 Millionen Dollar zugestanden bei einer Verlängerung.

In der vergangenen Saison legte der Point Guard durchschnittlich 28,2 Punkte, 8,2 Rebounds und 7,7 Assists auf - trotz des Karrieretiefstwertes von 50 Einsätzen. Seit seinem Debüt am 10. Februar führte er die Lakers in Punkten, Rebounds, Assists, Steals und verwandelten Dreiern an. Für sein Team erzielte er in seiner ersten Serie gegen Minnesota 30,1 Punkte, 5,8 Rebounds und 5,3 Assists, dennoch schied L.A. in fünf Spielen aus.

Historisch: Im Playoff-Run der Mavericks 2024 war Doncic der erste Spieler überhaupt, der die Postseason in Punkten, Rebounds, Assists und Steals zugleich anführte.

Doncic warb um neue Stars

Auch abseits des Parketts setzt Doncic Akzente. Er spielte eine Schlüsselrolle bei den Verpflichtungen von Deandre Ayton und Marcus Smart, hielt engen Kontakt zu beiden und warb telefonisch, während er international unterwegs war. Laut Coach JJ Redick arbeitet der Superstar zudem intensiv an seiner Fitness: „Alle müssen in Championship-Shape kommen.“ Eine Vorgabe, die Doncic laut einem Interview in Men’s Health mit einem rigorosen Konditionsprogramm erfüllt.