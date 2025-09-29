"Große Erwartungen": Wagner-Brüder und Orlando wollen den Titel

SID 29.09.2025 • 20:09 Uhr Franz und Moritz Wagner sehen viel Potenzial bei den Orlando Magic. In der neuen Saison will das Brüder-Duo um den Titel mitspielen.

Nach der EM ist vor der neuen NBA-Saison - und die Wagner-Brüder Franz und Moritz wollen mit Orlando Magic um den Titel mitspielen. „Wir haben große Hoffnungen und Erwartungen für diese Saison“, sagte der frischgebackene Basketball-Europameister Franz Wagner im Rahmen des Media Days von Orlando: „Es ist an der Zeit, Neuland zu betreten. Nicht nur für diese Gruppe, sondern für die gesamte Franchise.“

{ "placeholderType": "MREC" }

In den vergangenen beiden Spielzeiten war das Team aus dem US-Bundesstaat Florida jeweils in der ersten Runde der Play-offs ausgeschieden. Diesen Trend will Orlando in dieser Saison nun stoppen - und gleich mehrere Schritte nach vorne machen.

„Wir wollen die Meisterschaft gewinnen“

„Es ist mit Abstand das talentierteste Team, das wir hier je hatten. Der Druck ist groß, die Zeit ist gekommen“, sagte Moritz Wagner, der kein mögliches Datum für eine Rückkehr nach seinem im vergangenen Dezember erlittenen Kreuzbandriss nannte: „Wir wollen die Meisterschaft gewinnen, dafür trainieren wir.“ Dafür werde die Mannschaft aber „gemeinsam wachsen“ müssen, erklärte der ältere Wagner-Bruder.