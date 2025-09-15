Star-Power für die NBA: Nowitzki wird TV-Experte

SPORT1 15.09.2025 • 15:16 Uhr Amazon Prime Video steigt in der kommenden Saison in die Übertragung der NBA in Deutschland ein. In den USA wird auch Dirk Nowitzki als Experte aktiv.

Der EM-Titel der deutschen Nationalmannschaft soll in Deutschland einen neuen Boom um die Sportart Basketball auslösen. Passend dazu wird auch die Übertragung der NBA angepasst.

Ab Oktober überträgt Prime Video exklusiv 86 Hauptrundenspiele sowie die Playoffs, die Finals und den Emirates-NBA-Cup der NBA live. Zu den exklusiv übertragenen Spielen zählt auch das Berlin Game am 15. Januar. Die beiden Wagner-Brüder Franz und Moritz treffen dann mit den Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.

Das Play-In-Turnier, die Playoffs und das NBA-Finale sollen künftig jedes zweite Jahr bei Prime Video übertragen werden. Wer Prime-Mitglied ist, kann die NBA ohne Zusatzkosten sehen. Der Auftakt steigt am 24. Oktober (1.30 Uhr MESZ) mit der Partie der New York Knicks gegen die Boston Celtics, gefolgt von den Minnesota Timberwolves bei den Los Angeles Lakers (4.00).

Nowitzki in den USA im Einsatz

Als Experten werden Per Günther, der bei der EM auch für MagentaSport im Einsatz war, Ireti Amojo und Alex Vogel zum Einsatz kommen. Michael Körner, Basti Ulrich und Jakob Lobach werden die Spiele kommentieren.

Auch Basketball-Legende Dirk Nowitzki gehört zum Experten-Team von Prime Video. Allerdings wird der 47-Jährige neben weiteren ehemaligen NBA-Stars wie Dwyane Wade, Steve Nash oder Blake Griffin in den USA aktiv sein. Die englischsprachigen Experten sollen jedoch auch in Deutschland abrufbar sein.

In der vergangenen Saison übertrugen DAZN und ProSieben Maxx die Partien der NBA in Deutschland. Zusätzlich zu Prime Video steigt nun auch Sky in die Berichterstattung über die Liga ein. Über den League Pass der NBA kann man alle Spiele empfangen. Dieser ist mit einem Zusatz-Abo auch über die Prime-Video-Plattform verfügbar.

