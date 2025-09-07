Uhrzeit enthüllt: Dann steigt Deutschlands EM-Viertelfinale gegen Doncic und Co.

Martin Hoffmann 07.09.2025 • 23:04 Uhr Nach Sloweniens Sieg über Italien steht das deutsche Viertelfinale bei der Basketball-EM. Nun ist auch die Uhrzeit offiziell enthüllt.

Nach der nächsten Gala von NBA-Superstar Luka Doncic bekommen es die deutschen Basketballer bei der EM im Viertelfinale mit Slowenien zu tun.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit geht es am Mittwoch gegen Weltmeister Deutschland. Die Partie steigt um 20 Uhr deutscher Zeit, wie am späten Sonntagabend offiziell bekanntgegeben wurde. Im deutschen TV ist das Spiel bei RTL zu sehen.

Basketball-EM: Deutschland am Mittwoch gegen Slowenien

Ein furios aufgelegter Doncic führte sein Team am Sonntag im Achtelfinale von Riga/Lettland zu einem schwer erkämpften 84:77 (50:40) über Italien.

Doncic stand nach dem ersten Viertel bei 22 Punkten, zur Pause bei 30. Am Ende verbuchte der 26-Jährige 42 Punkte für den Europameister von 2017. Mit vier aufeinanderfolgenden erfolgreichen Freiwürfen zum 82:77 (40. Minute) brachte Doncic die Slowenen auf die Siegerstraße. Der Starspieler hatte die Vorrunde mit einem Schnitt von 32,4 Zählern abgeschlossen und war damit die Nummer eins des Turniers.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Viertelfinale gegen die deutsche Mannschaft, die am Samstag nach großen Problemen Außenseiter Portugal ausgeschaltet hatte (85:58), ist ein Wiedersehen. Zum Start der Vorbereitung hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Slowenen in Ljubljana und Mannheim jeweils klar geschlagen.

-----