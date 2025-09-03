Vorwürfe gegen Clippers: Gehaltsobergrenze umgangen?

SID 03.09.2025 • 21:01 Uhr Die NBA-Franchise aus Los Angeles soll Kawhi Leonards Gehalt auf unerlaubte Weise aufgestockt haben. Die Clippers dementieren.

Schwerwiegende Vorwürfe gegen die Los Angeles Clippers: Die NBA-Franchise soll die „Salary Cap“ genannte Gehaltsobergrenze der nordamerikanischen Basketball-Liga bewusst umgangen haben. Superstar Kawhi Leonard habe zusätzlich zu seinem regulären Gehalt 28 Millionen Dollar für einen Job erhalten, den den er nicht ausführte - das berichtete der gut vernetzte Journalist Pablo Torre in seinem Podcast „Pablo Torre Finds Out“ am Mittwoch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Journalist zitierte in seinem Bericht juristische Dokumente, denen zufolge Leonard über eine inzwischen insolvente Firma namens Aspiration bezahlt wurde, für die der Clippers-Besitzer und bekannte US-Milliardär Steve Ballmer als Investor fungierte. Leonard soll neun Monate nach der Unterschrift seines Spielvertrags (176,3 Millionen Dollar in vier Jahren) einen Werbevertrag unterschrieben haben - letztlich aber nie für die Firma geworben haben.

Eine Quelle aus dem Umfeld der Firma berichtet dem Podcaster zufolge, dass dies aus dem Grund geschehen sei, die Gehaltsobergrenze zum umgehen, die einen höher dotierten Vertrag Leonards verhindert hatte. Leonard, der mit den San Antonio Spurs und den Toronto Raptors den NBA-Titel gewonnen hat, war 2019 zu den Clippers gewechselt, um in seiner Heimatstadt zu spielen. Er nahm dabei ein Angebot an, das ihm ein geringeres Gehalt einbrachte als es bei seinem bisherigen Team in Toronto möglich gewesen wäre. 2024 unterzeichnete er einen neuen Vertrag, der ihm in drei Jahren 153 Millionen Dollar einbringt.