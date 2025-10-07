Rätsel um mysteriöse LeBron-Ankündigung gelöst

SID 07.10.2025 • 18:22 Uhr "Die Entscheidung" des Basketball-Superstars ist nur raffinierte PR für einen Cognac mit seinem Namen. James geht in ein 23. Jahr in der NBA.

Einen Tag lang wurde wie wild spekuliert, dann entpuppte sich die „Second Decision“ von Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers als Werbegag.

Was als ein Hinweis zur Ankündigung seines Rücktritts hätte interpretiert werden können, war nichts weiter als der raffinierte Anschmecker für das kurze Video einer französischen Cognac-Brennerei, für die der 40 Jahre alte „King“ bereits seit einem Jahr Werbung macht.

Grund für die Aufregung: James hatte in den Sozialen Medien für Dienstag unter dem Hashtag „TheSecondDecision“ die „Entscheidung aller Entscheidungen“ angekündigt - eine Anspielung auf „The Decision“ am 8. Juli 2010, als er in einer Fernsehsendung seine „Entscheidung“ für einen Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu Miami Heat bekanntgegeben hatte.

James geht in 23. NBA-Saison

Der Clip, den James in den Sozialen Medien schließlich veröffentlichte, erinnerte dann tatsächlich an „The Decision“ von vor mehr als 15 Jahren. Selbst die damals alles entscheidende Frage des Interviewers war dieselbe: „Was ist deine Entscheidung?“ Auflösung diesmal: James „entscheidet“ sich für die Sonderedition eines nach ihm benannten Cognacs.

