Lakers-Schock: Luka Doncic fehlt verletzt

SPORT1 26.10.2025 • 21:54 Uhr Die Lakers müssen vorerst auf ihren Topscorer Luka Doncic verzichten. Der NBA-Superstar kämpft mit einer Verstauchung und einer Prellung.

Bitterer Rückschlag für die Los Angeles Lakers: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verpasst Luka Doncic wegen einer Verstauchung des linken Ringfingers und einer Prellung am linken Unterschenkel die kommenden Partien. Der Point Guard soll in etwa einer Woche erneut untersucht werden.

Laut ESPN hoffen die Kalifornier, dass die Ausfallzeit von Doncic nicht länger als eine Woche beträgt. Gleich vier Spiele stehen in den kommenden sieben Tagen an: gegen die Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves und Memphis Grizzlies.

Schwerwiegender Verlust für die Lakers

Der Verlust wiegt schwer: Ohne den weiterhin verletzten LeBron James fehlt den Lakers nun auch ihr aktuell bester Scorer. Doncic legte in den ersten beiden Saisonspielen im Schnitt spektakuläre 46 Punkte auf - ein historischer Auftakt, der vorerst gestoppt ist.