FBI-Boss bestätigt riesigen NBA-Skandal!

SPORT1 23.10.2025 • 18:17 Uhr NBA-Coach Chauncey Billups und Profi Terry Rozier werden im Rahmen von Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels verhaftet. Die jeweiligen Teams ziehen drastische Konsequenzen.

NBA-Headcoach Chauncey Billups von den Portland Trail Blazers und Profi Terry Rozier (Miami Heat) sind wegen möglicher Verstrickungen in illegales Glücksspiel verhaftet worden. Das bestätigten US-Behörden am Donnerstag auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz.

Der einstige All-Star-Spieler und NBA-Champion Billups werde mit verbotenen Pokerspielen unter Beteiligung der Mafia in Verbindung gebracht, sagte FBI-Direktor Kash Patel. Rozier und der ehemalige NBA-Spieler Damon Jones seien im Zusammenhang mit mehreren Fällen illegaler Sportwetten verhaftet worden.

Billups, 2004 Finals-MVP beim Titelgewinn der Detroit Pistons und am Mittwoch beim Saisonstart gegen die Minnesota Timberwolves noch auf der Bank, ist laut Staatsanwalt Joseph Nocella eine von 31 Personen, die wegen Beteiligung an einem „landesweiten Plan zur Manipulation illegaler Pokerspiele“ festgenommen wurden.

NBA: Rozier und Billups müssen Teams verlassen

Infolge der Verhaftungen wurden Rozier und Billups von ihren jeweiligen Teams entlassen, wie die NBA in einer Pressemitteilung bekannt gab.

„Wir sind dabei, die heute bekannt gegebenen Anklagen des Bundes zu prüfen“, erklärte die Liga in einer Stellungnahme. „Terry Rozier und Chauncey Billups werden mit sofortiger Wirkung von ihren Teams beurlaubt, und wir werden weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten. Wir nehmen diese Vorwürfe äußerst ernst, und die Integrität unseres Sports hat für uns weiterhin oberste Priorität.“

„Einer der dreistesten Korruptionsskandale im Sport“

Billups wurde in Oregon verhaftet, Rozier in Orlando. Dort hatte Miami am Mittwoch sein Auftaktspiel absolviert, Rozier kam gegen das Team um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner nicht zum Einsatz - offiziell wegen einer Verletzung.

Rozier und Jones sollen „an einem der dreistesten Korruptionsskandale im Sport seit der weitgehenden Legalisierung von Online-Sportwetten in den USA beteiligt gewesen sein“, sagte Nocella. Er beschrieb es als „eine Insider-Verschwörung im Bereich Sportwetten, bei der vertrauliche Informationen über Athleten und Teams der National Basketball Association (NBA) ausgenutzt wurden“.

Die Beschuldigten seien an illegalen Wetten auf die Leistung von Spielern der Charlotte Hornets, der Portland Trail Blazers, der Los Angeles Lakers und der Toronto Raptors beteiligt gewesen, sagte Nocella.

Verdachtsmomente gab es bereits

Verdachtsmomente gibt es schon länger. So hatten Sportwettenanbieter vor dem Spiel der Hornets gegen die New Orleans Pelicans am 23. März 2023 verdächtiges Interesse an Roziers Statistiken festgestellt. Daraufhin waren die Wetten auf den damaligen Hornets-Guard gestoppt worden.

Im April 2024 war Jontay Porter in der NBA wegen Wettbetrugs lebenslänglich gesperrt worden. Der damalige Spieler der Raptors soll vertrauliche Informationen an Wettende weitergegeben und selbst auf NBA-Spiele gesetzt haben.

Ende Juli war der frühere NBA-Allstar Gilbert Arenas im Zusammenhang mit illegalen Pokerspielen verhaftet worden. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine Luxusresidenz in Los Angeles vermietet zu haben, „um dort zwischen September 2021 und Juli 2022“ Zusammenkünfte „mit hohen Einsätzen zu veranstalten“.

NBA will Manipulationsversuchen entgegenwirken

NBA-Commissioner Adam Silver hatte erst am Dienstag in der Pat McAfee Show erklärt, dass die Liga mit ihren Sportwetten-Partnern zusammenarbeite, um Manipulationsversuchen entgegenzuwirken.

„Wir haben einige unserer Partner gebeten, Zusatzwetten zurückzuziehen“, so Silver: „Wir versuchen, zusätzliche Kontrollen einzuführen – indem wir im Laufe der Zeit lernen und mit den Wettanbietern zusammenarbeiten, um diese Manipulationen zu verhindern.“

