Nach Verhaftung: NBA-Coach Billups gegen Kaution freigelassen

SID 24.10.2025 • 08:21 Uhr Am Donnerstag hatten die Festnahmen für Aufsehen gesorgt, jetzt sind Chauncey Billups und auch Terry Rozier vorerst wieder frei.

Der im Rahmen von Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels festgenommene NBA-Headcoach Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) und Profi Terry Rozier (Miami Heat) sind vorerst wieder auf freiem Fuß. Die beiden wurden jeweils unabhängig voneinander einem Gericht vorgeführt und gegen Zahlung einer Kaution freigelassen. Billups und Rozier werden unterschiedliche Fälle illegalen Glücksspiels vorgeworfen.

Billups wurde nach seinem Erscheinen vor einem Bundesgericht in Portland gegen Kaution freigelassen, er muss am 24. November vor ein Bundesgericht in New York treten. Rozier erschien vor einem Bundesgericht in Orlando, wo er nach dem Saisonauftakt seines Teams festgenommen worden war.

Massiver Skandal erschüttert NBA

Neben der Zahlung einer Kaution mussten beide ihre Reisepässe abgeben, um freigelassen zu werden. Rozier habe laut US-Richter Robert Norway sein Haus in Florida als Kaution hinterlegen müssen und soll am 8. Dezember ebenfalls vor einem Gericht in New York erscheinen.

Die Festnahmen der beiden durch das FBI hatten am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Billups werde mit illegalen Pokerspielen unter Beteiligung der Mafia in Verbindung gebracht, hatte FBI-Direktor Kash Patel erklärt. Rozier und der ehemalige NBA-Spieler Damon Jones seien im Zusammenhang mit verbotenen Sportwetten verhaftet worden.