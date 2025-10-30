NBA: Dallas Mavericks zittern nach Superstar-Aus

SPORT1 30.10.2025 • 10:09 Uhr Anthony Davis humpelt im Mavs-Heimspiel nach acht Minuten raus. Ist der Anführer schlimm verletzt?

Schock für die Dallas Mavericks beim 107:105-Sieg gegen die Indiana Pacers: Anthony Davis hat das NBA-Heimspiel bereits nach knapp acht Minuten verletzungsbedingt abbrechen müssen. Der Star-Power-Forward griff sich nach einem Layup an das linke Schienbein, humpelte zurück und signalisierte sofort die Auswechslung.

Während der anschließenden Auszeit wurde der 2,08-Meter große Big-Man in die Kabine eskortiert. Zur Pause meldete das Team „Schmerzen im linken Unterschenkel“. Davis war für den Rest der Partie raus.

Eine lange Verletzungshistorie

Schon vor Tip-off wurde der 32-Jährige bei der Liga als „fraglich“ geführt aufgrund beidseitiger Achillessehnen­probleme. Es ist nicht die erste Verletzung seit seinem spektakulären Wechsel aus Los Angeles.

Davis, als Hauptbaustein des umstrittenen Luka-Doncic-Trades gekommen, absolvierte in der vergangenen Regular Season nur neun Spiele für Dallas. Zunächst laborierte er noch an einer Bauchmuskelverletzung, bei seinem Debüt zog er sich dann eine Adduktoren­zerrung zu - sechs Wochen Pause.

Wie lange fehlt Davis?

Head Coach Jason Kidd musste gegen Indiana ohnehin auf drei wichtige Spieler verzichten. Kyrie Irving arbeitet nach einem Kreuzbandriss im März ohne klaren Zeitplan an seinem Comeback. Daniel Gafford wartet nach einer im ersten Training umgeknickten Fessel ebenfalls auf sein Saisondebüt. Center Dereck Lively II fehlte zum zweiten Mal in Folge wegen einer Knie­verstauchung.