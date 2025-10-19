Newsticker
Rekordgehalt! NBA-Star übertrumpft LeBron James

Rekordgehalt! NBA-Star toppt LeBron

SID
Kevin Durant verlängert seinen Vertrag bei den Housten Rockets. Erfüllt der zweimalige NBA-Champion seinen Vertrag, wird er zum bestbezahlten Basketballer aller Zeiten.

Basketball-Superstar Kevin Durant hat sich mit den Houston Rockets auf eine Vertragsverlängerung geeinigt - und ist damit finanziell in neue Sphären der NBA aufgestiegen!

Laut ESPN unterschrieb der 37-Jährige für zwei weitere Jahre nach dem Ende der am Mittwoch startenden Saison. Von 2026 bis 2028 erhält Durant demnach insgesamt 90 Millionen US-Dollar.

Durant kann LeBron überholen

Erfüllt der zweimalige NBA-Champion seinen Vertrag, wäre er mit 598,2 Millionen US-Dollar Einnahmen über die gesamte Karriere der bestbezahlte Basketballer aller Zeiten.

Damit würde „KD“ LeBron James (583,9 Millionen US-Dollar) ablösen, dessen Zukunft bei den Los Angeles Lakers über 2026 hinaus noch völlig offen ist. Zuletzt wurde immer wieder über ein Karriereende des 40-Jährigen spekuliert.

Spieler-Option für 2027

Durant verzichtet mit seinem neuem Vertrag auf weitere 30 Millionen US-Dollar, um seiner Franchise finanzielle Flexibilität für die Kaderplanung zu gewährleisten.

Dafür bekommt er eine Spieler-Option für das abschließende Vertragsjahr und könnte Houston somit 2027 verlassen.

Vor dem Start der 80. NBA-Spielzeit war Durant von den Phoenix Suns nach Houston gewechselt. In der Nacht zu Mittwoch (01.30 Uhr) geht es für die Rockets zur Saisoneröffnung gegen Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder.

