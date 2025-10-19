Rekordgehalt! NBA-Star übertrumpft LeBron James

SID 19.10.2025 • 16:19 Uhr Kevin Durant verlängert seinen Vertrag bei den Housten Rockets. Erfüllt der zweimalige NBA-Champion seinen Vertrag, wird er zum bestbezahlten Basketballer aller Zeiten.

Basketball-Superstar Kevin Durant hat sich mit den Houston Rockets auf eine Vertragsverlängerung geeinigt - und ist damit finanziell in neue Sphären der NBA aufgestiegen!

Laut ESPN unterschrieb der 37-Jährige für zwei weitere Jahre nach dem Ende der am Mittwoch startenden Saison. Von 2026 bis 2028 erhält Durant demnach insgesamt 90 Millionen US-Dollar.

Durant kann LeBron überholen

Erfüllt der zweimalige NBA-Champion seinen Vertrag, wäre er mit 598,2 Millionen US-Dollar Einnahmen über die gesamte Karriere der bestbezahlte Basketballer aller Zeiten.

Damit würde „KD“ LeBron James (583,9 Millionen US-Dollar) ablösen, dessen Zukunft bei den Los Angeles Lakers über 2026 hinaus noch völlig offen ist. Zuletzt wurde immer wieder über ein Karriereende des 40-Jährigen spekuliert.

Spieler-Option für 2027

Durant verzichtet mit seinem neuem Vertrag auf weitere 30 Millionen US-Dollar, um seiner Franchise finanzielle Flexibilität für die Kaderplanung zu gewährleisten.

Dafür bekommt er eine Spieler-Option für das abschließende Vertragsjahr und könnte Houston somit 2027 verlassen.