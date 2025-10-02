NBA: Klare Botschaft: Superstar klärt Zukunft nach Trade

SPORT1 02.10.2025 • 09:58 Uhr Kevin Durant steht klar zu den Houston Rockets und hat mit 37 Jahren noch große Pläne.

Kevin Durant hat an seinem 37. Geburtstag klargestellt, dass er nach seinem Hammer-Trade seine Zukunft bei den Houston Rockets sieht. „Ich gehe fest davon aus, einen neuen Vertrag zu unterschreiben“, erklärte der zweifache NBA-Champion am Media Day. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er zwar nicht, die Absicht ist jedoch eindeutig. Aktuell läuft sein Deal noch bis kommenden Sommer und garantiert ihm 55 Millionen Dollar.

Durant könnte per Extension um zwei Jahre und mehr als 120 Millionen verlängern. General Manager Rafael Stone wollte den Stand der Gespräche nicht kommentieren - kein Wunder, muss er doch parallel die künftige Gehaltsstruktur im Blick behalten. Erst vor Kurzem erhielt Jabari Smith Jr. einen Fünfjahresvertrag über 122 Millionen, zudem laufen Verhandlungen mit Flügelspieler Tari Eason.

Udoka als Schlüsselfigur des Trades

Dass Durant überhaupt in Texas gelandet ist, führt er maßgeblich auf Coach Ime Udoka zurück. Beide kennen sich aus gemeinsamen Nets-Zeiten. „Ime hat immer verstanden, was ich mitbringe und wie ich das Spiel angehe“, betonte Durant. Nach dem überraschend schnellen Abschied aus Phoenix suchte der Forward gezielt eine vertraute Umgebung - Houston bot sie.

Die Rockets planen mit extrem langen Lineups: Mit 2,11 Meter bringt Durant zusätzliche Länge und Ballhandling. Genau das wird nach dem Kreuzbandriss von Starting Point Guard Fred VanVleet dringend benötigt. Udoka bestätigte, Durant werde verstärkt den Ball nach vorn bringen und Pick and Rolls initiieren.

Houston ist bereits Durants fünfte Station in 19 Jahren. Den Begriff „Legacy“ definiert er für sich inzwischen anders. „Es geht darum, Einfluss zu nehmen und innerhalb der Organisation gute Beziehungen aufzubauen“, sagte der Finals-MVP von 2017 und 2018. Auch wenn die Trennungen von früheren Teams öffentlich „hart“ wirkten, habe er überall enge Freundschaften geschlossen.