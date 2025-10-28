Newsticker
NBA: LeBron-Vertreter verletzt! Lakers-Engpass immer schlimmer

Lakers-Sorgen immer größer

Die Los Angeles Lakers sind schon nach vier Partien schwer gebeutelt. Nun fällt auch der Vertreter von LeBron James länger aus.
Nächster Rückschlag für die Los Angeles Lakers in der NBA: Guard Gabe Vincent wird seinem Team voraussichtlich zwei bis vier Wochen fehlen. Eine MRT-Untersuchung bestätigte eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks, wie ESPN meldet. Der 29-Jährige hatte sich die Blessur zu Beginn des dritten Viertels beim 127:120-Auswärtssieg in Sacramento zugezogen, verließ die Halle in einem Spezialschuh und erschien tags darauf zum Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers auf Krücken.

Vincent stand in den ersten drei Begegnungen der Spielzeit in der Starting Five, weil LeBron James mit Ischiasbeschwerden im unteren Rücken sowie auf der rechten Seite pausieren musste. Mit durchschnittlich 16,3 Punkten, 3,0 Assists und einer Dreierquote von 55,6 Prozent in der Preseason hatte sich der frühere Miami-Profi nachhaltig empfohlen. Doch nun ist der LeBron-Vertreter länger raus und verschärft damit den Engpass der Lakers.

Lakers mit großem Verletzungspech

Neben James fehlten gegen die Trail Blazers auch Marcus Smart (Prellung im rechten Quadrizeps), Luka Doncic (verstauchter Finger, Prellung am linken Unterschenkel) und Center Jaxson Hayes (Patellasehnenreizung). Maxi Kleber laboriert weiterhin an einer Bauchmuskelzerrung, Rookie Adou Thiero arbeitet nach einer Knie-OP am Comeback. Head Coach JJ Redick standen damit lediglich sieben vollwertige Profis sowie drei Two-Way-Spieler zur Verfügung.

Austin Reaves nutzte die Freiräume in Sacramento spektakulär und stellte mit 51 Zählern eine neue Karrierebestmarke auf. „Wir erwarten nicht, dass Austin noch einmal 51 Punkte erzielt“, bremste Redick.

