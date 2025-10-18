NBA: Philadelphia-Superstar überzeugt nach langer Leidenszeit

SPORT1 18.10.2025 • 10:46 Uhr Joel Embiid glänzt nach acht Monaten Pause: Der Star der 76ers verpasst beim 126:110 gegen die Timberwolves nur knapp ein Triple-Double und überzeugt dabei auch seinen Coach.

Joel Embiid ist zurück - und der MVP von 2023 setzte beim 126:110-Erfolg der Philadelphia 76ers gegen die Minnesota Timberwolves gleich ein kräftiges Ausrufezeichen. In seinem ersten Einsatz seit dem 22. Februar legte der Center in nur 19 Minuten 14 Punkte, sieben Rebounds sowie acht Assists auf und verpasste damit ein Triple-Double wohl nur aufgrund der geringen Einsatzzeit.

Drei Steals und ein Plus/Minus-Wert von +12 rundeten den starken Auftritt ab. „Ich habe so viele Verletzungen hinter mir. Das Einzige, was ich mir immer gesagt habe, ist: Aufgeben ist keine Option“, erklärte Embiid nach der Partie.

Nurse lobt Embiid: „Es war ziemlich gut“

Head-Coach Nick Nurse hatte vorab angekündigt, seinen Franchise-Player in „relativ kurzen“ Stints einzusetzen - und blieb konsequent. Embiid eröffnete die Partie, nahm nach gut sechs Minuten die erste Verschnaufpause, absolvierte zu Beginn des zweiten Viertels weitere drei Minuten und blieb im Schlussabschnitt komplett draußen.

Nurse zeigte sich nach dem Match zufrieden mit seinem Star. „Es war ziemlich gut“, zitiert ESPN den 76ers-Coach. „Ich fand, dass er sich gut bewegt hat, gut gespielt hat, gut geworfen und gepasst hat. Ich habe nicht allzu viel Negatives gesehen.“

Für die Sixers zählt allerdings allein der langfristige Aufbau. Am kommenden Mittwoch wartet zum Saisonstart ausgerechnet Conference-Rivale Boston Celtics.

Achtmonatige Leidenszeit mit OP

Die vergangene Spielzeit war für den zweimaligen besten Scorer der NBA ein Albtraum. Wegen eines Kreuzbandrisses im linken Knie, einer verstauchten linken Fußsohle und eines Nasennebenhöhlenbruchs kam Embiid lediglich auf 19 Partien.

Dabei absolvierte er nie mehr als vier Einsätze am Stück. Ende Februar zogen die Verantwortlichen den Stecker, als die Bilanz bei 24-58 stand. Im April folgte eine Knie-OP.

Seit Trainingsbeginn tastet sich der in Topform kaum zu stoppende Forward langsam heran. In den vergangenen Wochen betonte Embiid mehrfach, dass er einen klaren Fahrplan für die Rückkehr aufs Parkett habe.

