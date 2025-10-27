NBA: Schröder-Pleite bei verrückter Show von Reaves

SPORT1 27.10.2025 • 06:46 Uhr Austin Reaves führt die Los Angeles Lakers fast im Alleingang zum nächsten Sieg. Leidtragende sind die Sacramento Kings mit Dennis Schröder.

Austin Reaves hat die Sacramento Kings um Dennis Schröder praktisch im Alleingang zerlegt! Der Shooting Guard der Los Angeles Lakers stellte mit 51 Punkten eine neue persönliche Bestmarke auf und führte sein Team zu einem 127:120-Auswärtssieg. In den letzten 32 Sekunden bewies der 25-Jährige Nervenstärke und traf vier Freiwürfe, die den Erfolg sicherten.

Zwölf seiner 22 Würfe aus dem Feld fanden ihr Ziel, dabei versenkte Reaves sechs Dreier – darunter der 500. seiner Karriere. Mit elf Rebounds und neun Assists kratzte er zudem am Triple-Double. Laut US-Medien ist Reaves einer von nur vier Profis, die in den vergangenen 40 Jahren in einem Spiel mindestens 50 Punkte, elf Rebounds und neun Assists erreicht haben. Die anderen sind Luka Doncic, James Harden und Russell Westbrook.

In der langen Geschichte der Lakers gelang zuletzt nur Klub-Legende Elgin Baylor am 13. Februar 1963 gegen Boston etwas Vergleichbares. Für Los Angeles hatte die Reaves-Show in Abwesenheit der verletzten Stars LeBron James und Doncic eine doppelte Bedeutung. Auch Welt- und Europameister Schröder konnte die Niederlage der Kings gegen sein ehemaliges Team nicht verhindern. Der 32-Jährige verbuchte 18 Punkte, zwölf Assists und zwei Rebounds.

Dallas feiert ersten Saisonsieg

Dank sieben erfolgreichen Dreiern im zweiten Abschnitt erzwang Sacramento den Ausgleich zur Pause. Besonders Zach LaVine (32 Punkte) und DeMar DeRozan (21 Punkte) hielten die Gastgeber lange im Spiel. Als die Kings im Schlussviertel kurzzeitig mit vier Punkten in Führung lagen, übernahm Reaves aber wieder das Kommando: Er erzielte fünfzehn Punkte im letzten Durchgang, darunter einen kühlen Jumper zum 122:116 knapp zwei Minuten vor Schluss.

Die Lakers verbuchen nun bei zwei Siegen aus drei Spielen, die Kings kassierten hingegen ihre zweite Pleite im dritten Spiel. Unterdessen feierten die Dallas Mavericks ihren ersten Saisonsieg im zweiten Match und gewannen mit 139:129 gegen die Toronto Raptors. Cooper Flagg, der im Draft an erster Stelle ausgewählt worden war, kam dabei auf überzeugende 22 Punkte.