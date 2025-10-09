Premiere für neues Team: Schröder verliert mit den Kings

SID 09.10.2025 • 07:24 Uhr Dennis Schröder spielt in der Preseason erstmals für sein neues Team. Bei der Pleite der Kings bleibt der DBB-Kapitän eher blass.

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat bei seiner Premiere für die Sacramento Kings in der Preseason der NBA eine Niederlage kassiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Heimspiel gegen die Toronto Raptors setzte es für Schröders neues Team ein 122:130, der Kapitän der deutschen Welt- und Europameister absolvierte sein erstes Spiel seit dem Sieg im EM-Finale gegen die Türkei am 14. September.

Premiere für die Kings: Schröder bleibt blass

Bei seinem Einstand für sein bereits zehntes NBA-Team stand Schröder (32) in der Startaufstellung. In 24 Minuten traf der gebürtige Braunschweiger einen seiner fünf Würfe und blieb letztlich mit fünf Punkten sowie sechs Rebounds eher blass. Bester Scorer der Partie war Torontos Neuzugang Brandon Ingram mit 21 Zählern.