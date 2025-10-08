Schröder in die Hall of Fame? James wäre nicht überrascht

Moritz Thienen 08.10.2025 • 22:58 Uhr Megastar LeBron James äußert sich äußerst positiv zu Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder. Er traut ihm sogar eine besondere Ehre zu.

Ist Dennis Schröder reif für die Hall of Fame des internationalen Basketballs? Für den zweimaligen NBA-MVP Steve Nash ist dies keine Frage. Und auch Superstar LeBron James hält die besondere Ehre für den deutschen Weltmeister- und Europameister für gut möglich.

„Ich habe mir nach der EuroBasket diesen Sommer viele seiner Statistiken und Erfolge angesehen. Wenn es dazu kommen sollte, würde ich nicht sagen: ‚Oh mein Gott, ich bin so überrascht‘“, sagte James, der einst mit Schröder bei den Los Angeles Lakers in einem Team gespielt hatte, im Podcast „Mind the game“.

Nash wurde noch deutlicher. „Er ist ein Hall of Famer“, sagte der einstige Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks.

NBA-Legende Nash spricht sich klar für Schröder aus

Der Kanadier erwähnte Schröders Auszeichnungen als wertvollster Spieler der WM 2023 und der Europameisterschaft in diesem Sommer sowie das Erreichen des Halbfinals bei Olympia 2024: „Ist das kein Hall of Famer?“

Als bisher einziger Deutscher ist Dirk Nowitzki Mitglied in der legendären Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, die als wichtigste Ruhmeshalle der Sportart gilt.

In diese Ruhmeshalle werden in der Regel die absoluten Top-Stars der NBA aufgenommen. Es gibt allerdings auch eine Kategorie, in der auch internationale Stars für ihre Erfolge, zum Beispiel bei FIBA-Turnieren, in die Hall of Fame aufgenommen werden.

Es gibt zudem auch eine eigene Hall of Fame des Weltverbandes FIBA. Als erster deutscher Spieler war 2021 Detlef Schrempf in diese aufgenommen worden. Hier sollte Schröder ein Platz in Zukunft so gut wie sicher sein.

