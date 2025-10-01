Sabally im WNBA-Finale gegen Las Vegas

SID 01.10.2025 • 06:31 Uhr Das Duell um das zweite Finalticket geht in die Verlängerung. Am Ende setzt sich Las Vegas durch.

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally trifft im Finale der WNBA mit ihrem Team Phoenix Mercury auf die Las Vegas Aces. Der Meister von 2022 und 2023 gewann das umkämpfte fünfte und entscheidende Halbfinal-Duell gegen Indiana Fever mit 107:98 nach Verlängerung und löste das Ticket für die Endrunde. Die Olympiasiegerinnen A'ja Wilson (35 Punkte) und Jackie Young (32) überragten für Las Vegas. Das Finale wird über maximal sieben Partien ausgetragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 27-jährige Sabally hatte mit Phoenix in der Nacht zu Montag das Finalticket durch ein 86:81 gegen Hauptrundensieger Minnesota Lynx gelöst. Sabally erzielte dabei 21 Punkte, die Halbfinalserie endete 3:1. Sabally hat nun die Chance, ihrer Schwester Nyara (25) zu folgen, die in der vergangenen Saison gemeinsam mit Leonie Fiebich und New York Liberty den Titel geholt hatte.