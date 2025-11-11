NBA-Beben um den Mann hinter dem Doncic-Trade bahnt sich an

Die Dallas Mavericks trennen sich offenbar von ihrem General Manager Nico Harrison. Wie ESPN berichtet, sollte der 52-Jährige bei einem Meeting um 17.00 Uhr deutscher Zeit von Eigner Patrick Dumont vor die Tür gesetzt werden. Anschließend wolle Dumont den Ex-Profi Michael Finley und Matt Riccardi, bisher Assistant General Manager, als Nachfolger installieren.
Boss-Beben in der NBA bahnt sich an
Eine offizielle Bestätigung der Meldung, die sich im US-Sport rasend schnell verbreitete, gibt es noch nicht. Neben ESPN berichten auch andere Insider wie Marc Stein über den Vorgang.
Harrison steht seit Beginn des Jahres massiv unter Druck, weil er Superstar Luka Doncic im Februar in einem sensationellen Trade an die Los Angeles Lakers abgab. Es folgten massive Fan-Proteste - bis heute wird der Rauswurf des GM bei Heimspielen gefordert.
Die Mavs erlebten zudem einen schwachen Saisonstart und stehen bei drei Siegen und acht Niederlagen. Sie belegen damit den vorletzten Platz in der Western Conference.
Dumont hatte die Mehrheit der Anteile an den Mavs im Dezember 2023 von Mark Cuban übernommen. Er soll den Trade von Doncic als Fehler einschätzen, schreiben US-Medien.