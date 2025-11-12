NBA-Beben um den Mann hinter dem Doncic-Trade!

Jetzt ist es offiziell: Die Dallas Mavericks trennen sich von ihrem General Manager Nico Harrison. Der 52-Jährige wurde bei einem Meeting mit Franchise-Eigner Patrick Dumont vor die Tür gesetzt. Anschließend installierte Dumont den Ex-Profi Michael Finley und Matt Riccardi, bisher Assistant General Manager, als Nachfolger.
Boss-Beben in der NBA offiziell
„Diese Entscheidung unterstreicht unser kontinuierliches Bestreben, eine Organisation aufzubauen, die um die Meisterschaft mitspielen kann und die unseren Spielern, unseren Partnern und vor allem unseren Fans gerecht wird“, sagte Dumont. Harrison war seit Sommer 2021 GM.
Harrison stand seit Beginn des Jahres massiv unter Druck, weil er Superstar Luka Doncic im Februar in einem sensationellen Trade an die Los Angeles Lakers abgab. Es folgten massive Fan-Proteste - bis heute wird der Rauswurf des GM bei Heimspielen gefordert.
Nowitzki leidet mit Mavs-Fans
Die Mavs erlebten zudem einen schwachen Saisonstart und stehen bei drei Siegen und acht Niederlagen. Sie belegen damit den vorletzten Platz in der Western Conference.
Dumont hatte die Mehrheit der Anteile an den Mavs im Dezember 2023 von Mark Cuban übernommen. Er soll den Trade von Doncic als Fehler einschätzen, schreiben US-Medien.
„Mir tun die Mavs-Fans leid. Es ist ein katastrophaler Start“, hatte der neue Prime-Experte Dirk Nowitzki zuletzt gesagt. Dem Team fehle etwas auf der Point-Guard-Position, genau diese hatte Doncic bis zu seinem Wechsel ausgefüllt. „Sie können nicht werfen. Sie können keine Plays kreieren“, so Nowitzki, „es war schwer mitanzusehen.“