NBA: LeBron James vor Comeback

SPORT1 16.11.2025 • 20:30 Uhr LeBron James kehrt ins Training der Los Angeles Lakers zurück und peilt gegen die Utah Jazz sein Saisondebüt an.

LeBron James steht nach einem kurzen Abstecher zu den South Bay Lakers wieder bei den Los Angeles Lakers auf dem Parkett.

Wie ESPN berichtet, wird der Forward am Montag vollständig am Teamtraining teilnehmen und damit seinem Comeback einen entscheidenden Schritt näherkommen.

Trainer Darvin Ham hatte den Superstar am Mittwoch in die G League geschickt, um dort unter Wettkampfbedingungen 5-on-5-Einheiten zu absolvieren, während das NBA-Team eine kräftezehrende Auswärtstour abschloss.

Lebron kehrt nach Verletzung zurück

Der 40-Jährige hatte wegen einer hartnäckigen Verletzung des Ischiasnervs sowohl das komplette Training Camp als auch den ersten Monat der Regular Season verpasst.

Laut teamnahen Quellen absolvierte James sämtliche Übungseinheiten ohne Schmerzen. Beobachter der Reha lobten, er habe „großartig ausgesehen“ und sich „sehr flüssig bewegt“. Die Motivation, schnellstmöglich zum Team zurückzukehren, sei bei James spürbar gewesen.

Historische Marke vor Augen

Mit seinem ersten Einsatz in dieser Saison wird der viermalige MVP als erster Spieler überhaupt seine 23. NBA-Spielzeit bestreiten - ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher.

Zum Comeback könnte es schon beim Heimspiel gegen die Utah Jazz am Dienstag kommen. Anschließend haben die Kalifornier bis Sonntag Pause, ehe man in Salt Lake City erneut auf die Jazz trifft.