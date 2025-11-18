NBA: Samt neuem Rekord! Hartensteins Team siegt immer weiter

SPORT1 18.11.2025 • 06:01 Uhr Der Deutsche Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder marschieren immer weiter. Auch das West-Schlusslicht hat gegen den Spitzenreiter keine Chance.

Meister Oklahoma City Thunder eilt in der Basketball-Profiliga NBA weiter von Sieg zu Sieg. Auch dank eines starken Auftritts von Isaiah Hartenstein erledigte der Titelverteidiger beim 126:109 bei den New Orleans Pelicans in der Nacht zu Dienstag seine Pflichtaufgabe mühelos und feierte den 14. Erfolg im 15. Saisonspiel. OKC führt die Western Conference weiter souverän an.

Gegen das West-Schlusslicht New Orleans, das sich erst am Samstag von Cheftrainer Willie Green getrennt hatte, gab Oklahoma von Beginn an den Takt vor. Das Spiel war bereits im ersten Viertel entschieden, in dem Hartenstein und seine Teamkollegen mit 49 Punkten einen Franchise-Rekord aufstellten.

Holmgren überragt, Hartenstein überzeugt

Bester OKC-Werfer war Chet Holmgren mit 26 Punkten. Hartenstein überzeugte in knapp 27 Minuten Spielzeit mit 16 Zählern, sechs Assists und sieben Rebounds. MVP Shai Gilgeous-Alexander kam auf 23 Punkte, er erzielte damit auch im 87. Spiel in Serie mindestens 20 Punkte - nur NBA-Legende Wilt Chamberlain hat mehr erreicht (92 und 126).

In Cleveland führte Donovan Mitchell die Cavaliers mit 37 Punkten zu einem 118:106-Sieg über die Milwaukee Bucks, die zudem den Ausfall von Starspieler Giannis Antetokounmpo verkraften mussten.

Der Grieche konnte im zweiten Viertel aufgrund einer Leistenverletzung nicht mehr weiterspielen. „Wir werden erst morgen mehr wissen, aber es sah nicht gut aus“, sagte Bucks-Trainer Doc Rivers.

