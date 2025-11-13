NBA: Wagner mit Saisonbestwert - Schröder verliert erneut

SID 13.11.2025 • 06:40 Uhr Während Franz Wagner einen rauschhaften Abend erlebt, muss Dennis Schröder die nächste herbe Enttäuschung verkraften. Isaiah Hartenstein siegt mit OKC.

Ein glänzend aufgelegter Franz Wagner hat die Orlando Magic als Maskenmann zu einem überzeugenden Auswärtssieg in der NBA geführt.

Der deutsche Welt- und Europameister avancierte beim 124:107 bei den New York Knicks mit 28 Punkten zum Top-Scorer seines Teams und erzielte dabei seinen Saisonbestwert.

Zudem steuerte Wagner, der wegen eines Nasenbeinbruchs aus der Partie gegen die Portland Trail Blazers (115:112) mit einem speziellen Gesichtsschutz spielte, vier Assists und neun Rebounds zum sechsten Erfolg der Magic in dieser Spielzeit bei. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam für die Franchise aus Florida auf acht Zähler, zwei Assists und fünf Rebounds.

Bei den Knicks, die nach zuletzt fünf Siegen ihre vierte Saisonniederlage hinnehmen mussten, spielte der deutsche Center Ariel Hukporti lediglich zwei Minuten und blieb ohne Punkte. Bester Werfer für das Team aus dem Big Apple war Jalen Brunson mit 31 Zählern.

Den nächsten Abend zum Vergessen erlebte dagegen Dennis Schröder. Beim 100:133 mit den Sacramento Kings bei seinem Ex-Klub Atlanta Hawks war der Kapitän der deutschen Welt- und Europameister erneut chancenlos und erlebte die vierte Klatsche hintereinander.

Schröder, der im Spiel zuvor keinen Korb erzielt hatte, kam auf neun Punkte. Die Kings liegen mit drei Siegen und neun Niederlagen auf Platz 13 der Western Conference.

Hartenstein siegt mit Thunder weiter

Einen weiteren Sieg fuhr unterdessen Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder ein. Der Meister ließ sich auch von Luka Doncic und seinen Los Angeles Lakers nicht stoppen und gewann in Spiel 13 zum zwölften Mal in dieser Saison. Beim ungefährdeten 121:92-Erfolg des weiterhin besten Teams der Liga legte Hartenstein elf Punkte und acht Rebounds auf.

Bester Werfer für OKC war einmal mehr MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Punkten. Für die Lakers, die ihre vierte Pleite kassierten, kam Doncic auf 19 Punkte. Der Deutsche Maxi Kleber erzielte in seinem zweiten Spiel nach langer Verletzungspause sechs Zähler und holte vier Rebounds.